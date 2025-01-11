«Стараюсь пресекать»: Ольга Серябкина высказалась о депрессивном состоянии

Ольга Серябкина высказалась о депрессивном состоянии.

Певица в личном блоге решила устроить рубрику «Вопрос-ответ», чтобы пообщаться с поклонниками в неформальной обстановке и рассказать о личной жизни.

Один из подписчиков Серябкиной поинтересовался ее ментальным здоровьем и уточнил, сталкивалась ли она когда-нибудь с симптомами депрессии и обращалась ли к специалисту по этому поводу.

Однако сама Ольга заверила, что у никогда не было проблем такого плана, так как она всегда и при любых обстоятельствах старается мыслить позитивно.

«Стараюсь пресекать на корню даже плохое настроение. Хорошая энергия — самое важное», — сообщила артистка.

Напомним, что Ольге Серябкиной удалось создать не только успешную карьеру, но и счастливую семью с Георгием Начкебия, сыграв свадьбу в 2020 году. Сейчас пара воспитывает вместе сына Луку, который появился на свет летом 2023-го.

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