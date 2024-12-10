Ольга Серябкина раскрыла, как загадывает желание на Новый год

Популярная певица Ольга Серябкина рассказала, как обычно загадывает желание на Новый год. Ее слова приводит Пятый канал.

Исполнительница уточнила, что не составляет популярных мотивационных карт желаний, но при этом традиции загадывать сокровенное желание под бой курантов знаменитость все равно придерживается.

«Я всегда все свои желания держу в голове», — поделилась Серябкина.

По мнению звезды, человеку необходимо верить в чудеса, а традиция загадывать желание перед самым наступлением Нового года лишь подтверждает это. Певица призналась, что она, как и все, записывает свое тайное желание на бумажке, после чего под бой курантов поджигает эту записку. Затем она сбрасывает пепел в бокал шампанского, а позднее выпивает все содержимое, надеясь, что мечта исполнится.

Ольга Серябкина в 2020 году узаконила свои отношения с Георгием Начкебией, бизнесменом, работавшим в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру певицы Максиму Фадееву. 20 ноября 2021 года у супругов родился сын.

Ранее Ольга Серябкина вышла в свет в мини-платье с сердцами на груди.