Станислав Садальский заступился за Ахеджакову, которая его «терпеть не может»

Актер Станислав Садальский заступился за Лию Ахеджакову, которая его «терпеть не может». Об этом сообщает портал Pravda.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

По словам Станислава, у них с Ахеджаковой разные взгляды на политическую ситуацию. Несмотря на это, актер заступился за коллегу и заявил, что он «за нее».

Садальского удивил факт отстранения коллеги от работы в «Современнике». Кроме того, он возмущен тем, что никто из театра не поддержал артистку в непростой период. Происходящую ситуацию знаменитость назвал нонсенсом.

При этом Станислав отметил: Ахеджакова — самодостаточная личность, вот почему она способна справиться с трудностями в одиночку.

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