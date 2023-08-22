«Мне не нашлось места»: Лия Ахеджакова заговорила о театре со слезами на глазах

Лия Ахеджакова посетила церемонию прощания с Игорем Ясуловичем, которая состоялась 22 августа в московском Театре юного зрителя. Произнося речь у гроба, актриса дала волю чувствам и расплакалась. Она назвала народного артиста РФ одним из самых очаровательных и интеллигентных людей, которых повстречала в своей жизни. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Затем звезда фильма «Служебный роман» добавила, что после увольнения из «Современника» продолжает играть на сцене, но уже за границей. За это она поблагодарила своего продюсера.

«Хотя в своем театре мне не нашлось уже места, но я продолжаю играть, потому что у меня есть этот потрясающий продюсер», – призналась Ахеджакова.

85-летняя актриса упомянула, что ей дважды посчастливилось стать партнершей Игоря Ясуловича. Она не пожалела добрых слов в адрес артиста, произнося которые не смогла сдержать слез.

Ранее мы писали, что на прощание с Андреем Николаевым, известным публике как клоун Андрюша, Алла Пугачева послала траурный венок, который был доставлен ее помощницей Еленой Чупраковой. Ведущая церемонии отметила, что Примадонна обучалась мастерству на курсе у Николаева.