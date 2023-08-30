Скрыла лицо от лишних глаз: неузнаваемая Лия Ахеджакова рыдала на прощании с Глебом Панфиловым

В Москве прошла церемония прощания с известным режиссером Глебом Панфиловым. Он скончался через семь месяцев после смерти супруги Инны Чуриковой. Почтить память Панфилова пришла 85-летняя актриса Лия Ахеджакова. Об этом сообщает mk.ru.

Панихида состоялась в храме у Новодевичьего кладбища, где режиссер упокоится рядом с женой. Звезду «Служебного романа» было не узнать: она появилась вся в черном и скрывала лицо с помощью больших темных очков. Рядом с Ахеджаковой был ее муж Владимир Персиянинов.

Долгие годы Лия Ахеджакова дружила с Инной Чуриковой, из-за чего Глеб Панфилов стал для нее практически родным человеком. Поэтому на траурной церемонии актриса не смогла сдержать слез.

«Удивительный художник, который создал актрису номер один. По-мужски пропустил вперед, чтобы она блистала, как бриллиант. Мне кажется, мало историй о такой фантастической любви...», – отметила она.

Однако тяжелее всего пришлось сыну Чуриковой и Панфилова. Еще во время похорон матери он стоял у ее гроба на коленях и говорил, что позаботится об отце. Иван выразил благодарность всем, кто пришел проводить режиссера в последний путь.

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