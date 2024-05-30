«Бедолага, отмучилась»: Стас Садальский показал последнее сообщение, отправленное Заворотнюк

Звезды российского шоу-бизнеса скорбят из-за смерти Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни в 53 года после борьбы с раком мозга. Артисты соболезнуют родным исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», вспоминают ее теплыми словами. Станислав Садальский показал в социальных сетях последнее сообщение, которое он написал знаменитости.

Коллеги по шоу-бизнесу вспоминают Анастасию как доброго, светлого и позитивного человека. Когда звезда узнала, что у нее рак, она сразу же закрылась от общественности и проводила время с близкими. Артисты могли с ней общаться только дистанционно.

Садальский написал Заворотнюк в последнем сообщении следующее: «Тебе помощь нужна, есть первоклассные врачи». Но СМС так и осталась без ответа.