Станет многодетным отцом: девушка Тимати рассекретила беременность

Модель Валентина Иванова сообщила, что беременна от 41-летнего рэпера Тимати. Валентина поделилась радостной новостью в соцсети.

Весной 2025 года появились слухи о беременности Валентины. Тогда модель назвала разговоры враньем, не став вдаваться в подробности отношений с Тимати. Однако в конце апреля в ее блоге появился ролик с подтверждением беременности.

На ролике Валентина сидела в машине и разговаривала по телефону с приятельницей. В момент, когда в авто появился рэпер, она произнесла фразу: «Да, забыла сказать, вчера купила тест. Оказалось, что я беременна!».

Услышав признание Валентины, артист не скрыл удивления.

Примечательно, что пользователи Сети разделились во мнениях: одни принялись поздравлять будущих родителей, а другие — писать про постановочность ролика.

Напомним, от предыдущих отношений Тимати воспитывает дочь и сына.

Ранее мать Тимати отреагировала на отдых сына и его экс-возлюбленной в ОАЭ. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 37-летняя певица Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз.