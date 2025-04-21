Мать Тимати отреагировала на отдых сына и его экс-возлюбленной Решетовой в ОАЭ

Мать рэпера Тимати отреагировала на его отдых с бывшей избранницей Анастасией Решетовой в ОАЭ. Экс-возлюбленные расстались пять лет назад, но сохранили общение ради общего сына Ратмира. Поклонники считают, что родительнице артиста никогда не нравилась брюнетка.

Не так давно Анастасия публиковала фото из ОАЭ, где отдыхала в том же месте, что и ее бывший возлюбленный Тимати. Многие решили, что они проводили время вместе. Мать 41-летнего рэпера высказалась на эту тему.

«А еще говорили, что я отбирала Алису у Алены (речь идет о бывшей Тимати Алене Шишковой и ее дочери — прим. ред.), что я не даю сыновьям жениться и много чего», — цитирует женщину StarHit.

Симона и Анастасия редко говорят что-то друг о друге. Но женщина отмечала, что они никогда не жили вместе, а сама она не занимается воспитанием Ратмира. Зато она много времени проводит с Алисой, которую родила Тимати модель Алена Шишкова. Хейтеры писали, что Решетова не хочет, чтобы внук проводил много времени с бабушкой.

«У него есть родители, которые знают, видимо, чего хотят, поэтому нет никаких колкостей ни в чью сторону. Угомонитесь, милые, и ловите хайп на чем-то другом», — отвечала Симона.

Сейчас Тимати встречается с моделью Валентиной Ивановой. Они давно вместе, и фанаты подозревают, что скоро они могут пожениться или стать родителями.

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