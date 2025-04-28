Больше не невеста: Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз

37-летняя певица Виктория Дайнеко сообщила, что вышла замуж во второй раз. Артистка рассказала о церемонии бракосочетания в соцсети.

В 2022 году певица познакомилась с геологом и спустя 3 года вышла за него замуж. Регистрация брака прошла в Барвихе. Виктория появилась во дворце бракосочетания в белом платье с корсетом и букетом в руках. А жених отдал предпочтение синему брючному костюму, белой рубашке и галстуку.

«Мои любимые уже теперь не жених и невеста, а муж и жена», — поделились кадрами гости торжества.

После официальной части молодожены и гости отправились в ресторан, где был разрезан свадебный торт. Примечательно, что на этот раз Дайнеко отказалась петь на торжестве.

«Невеста сегодня не поет, она танцует»,— пояснила знаменитость.

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