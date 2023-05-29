«Стало совсем плохо»: певицу Славу экстренно увезли в больницу с кашлем и рвотой

Певица Слава в экстренном порядке госпитализирована в столичную клинику. Об этом сообщил источник.

По данным собеседника, «Славе стало совсем плохо». У артистки заподозрили воспаление легких.

«У нее высокая температура, начались рвота, понос. Ее мучает кашель», - сказал источник изданию StarHit.

За некоторое время до госпитализации дочь певицы рассказала, что заболели ее близкие, включая грудного ребенка.

Ранее Слава не смогла приехать на выписку дочери с ребенком из-за своей болезни. Лежа с градусником и будучи с охрипшим голосом, певица пожаловалась на плохое самочувствие.

26 мая сообщалось о госпитализации актера Андрея Мартынова. Говорилось, что он принял 40 таблеток и попал в реанимацию.