«Стало совсем плохо»: певицу Славу экстренно увезли в больницу с кашлем и рвотой
43-летнюю певицу Славу в экстренном порядке увезли в больницу с кашлем и рвотой.
Фото: Starface.ru
Певица Слава в экстренном порядке госпитализирована в столичную клинику. Об этом сообщил источник.
По данным собеседника, «Славе стало совсем плохо». У артистки заподозрили воспаление легких.
«У нее высокая температура, начались рвота, понос. Ее мучает кашель», - сказал источник изданию StarHit.
За некоторое время до госпитализации дочь певицы рассказала, что заболели ее близкие, включая грудного ребенка.
Ранее Слава не смогла приехать на выписку дочери с ребенком из-за своей болезни. Лежа с градусником и будучи с охрипшим голосом, певица пожаловалась на плохое самочувствие.
26 мая сообщалось о госпитализации актера Андрея Мартынова. Говорилось, что он принял 40 таблеток и попал в реанимацию.