«Не смогу приехать»: певица Слава объяснила свое отсутствие на выписке дочери из роддома

Совсем недавно в жизни певицы Славы произошло радостное событие: ее дочь Александра впервые стала мамой. Девушка родила сына, имя которого пока держится в секрете. Как выяснилось, у наследницы Славы были преждевременные роды. Ребенок обмотался пуповиной, вот почему ей незамедлительно провели операцию. Однако на этом трагедии в семье исполнительницы хита «Одиночество» не закончились.

Недавно артистка вышла на связь и сообщила тревожные новости. С охрипшим голосом и градусником в руках Слава пожаловалась на плохое самочувствие. По ее словам, из-за этого она не сможет присутствовать на выписке дочери из роддома.

«Все-таки заболела я. На выписку к малышкам не смогу приехать. Буду болеть. Всем крепкого здоровья», — высказалась певица.

К слову, подобная новость крайне обеспокоила поклонников Славы, которые поспешили ей пожелать скорейшего восстановления.

Ранее знаменитость со слезами на глазах рассказала об экстренных родах дочери. Слава интригующе заявила: «Рыдаю бесконечно». Подробности смотрите здесь.

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