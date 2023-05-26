22:42, 26 мая 2023
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112: актера Андрея Мартынова госпитализировали после приема 40 таблеток
Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
В Москве госпитализировали актера Андрея Мартынова. Он попал в больницу с отравлением.
По данным Telegram-канала 112, народный артист России выпил 40 таблеток препарата, который назначают при невротических состояниях. Мартынова увезли в экстренном порядке.
О его состоянии не говорится, известно, что актер находится в реанимации. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Ранее мы писали о госпитализации 83-летней актрисы Галины Польских. Сообщалось, что у нее возникли проблемы с сердцем.