112: актера Андрея Мартынова госпитализировали после приема 40 таблеток

В Москве госпитализировали актера Андрея Мартынова. Он попал в больницу с отравлением.

По данным Telegram-канала 112, народный артист России выпил 40 таблеток препарата, который назначают при невротических состояниях. Мартынова увезли в экстренном порядке.

О его состоянии не говорится, известно, что актер находится в реанимации. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее мы писали о госпитализации 83-летней актрисы Галины Польских. Сообщалось, что у нее возникли проблемы с сердцем.