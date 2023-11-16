Стало известно о состоянии госпитализированного режиссера Александра Митты

Врачи оценивают состояние 90-летнего режиссера Александра Митты как средней тяжести. Об этом сообщили РИА Новости в больнице, где находится артист.

«Состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное», — пояснили медики.

О госпитализации известного режиссера, напомним, стало известно 12 ноября. Первоначально в прессе сообщалось, что у знаменитости диагностировали пневмонию. Однако позже начали писать о куда более серьезном диагнозе — инсульте.

Единственный сын Александра Митты сообщил 13 ноября, что с его отцом не произошло ничего страшного, а госпитализация якобы плановая. Он отметил, что в таком почтенном возрасте у людей однозначно есть проблемы со здоровьем.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был Михаил Ромм. Среди наиболее известных картин режиссера: «Друг мой, Колька», «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда!» и первый советский блокбастер «Экипаж».