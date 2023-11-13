Сын Александра Митты рассказал о состоянии знаменитого отца

Сын Александра Митты опроверг инсульт у отца, об этом сообщает Kp.ru.

12 ноября стало известно о госпитализации советского режиссера Александра Митты. Первоначально в прессе сообщалось, что у знаменитости диагностировали пневмонию. Однако позже начали писать о куда более серьезном диагнозе - инсульте.

Однако единственный ребенок сценариста рассказал, что ничего страшного с отцом не произошло. Более, того, госпитализация была плановой.

«У него плановое лечение - надо проверяться, контролировать… У него нет ничего экстраординарного, чего симптоматически не было до этого. Сейчас какие-то процессы, которые надо контролировать», - рассказал он.

Евгений Митта признался, что удивлен ажиотажем вокруг новостей о здоровье отца, ведь тот уже не молод.

«Человеку 90 лет - речь не идет о каком-то юном артисте или режиссере. В этом возрасте люди болеют – у них происходят перепады со здоровьем и так далее. Почему это вызывает такой безумный ажиотаж?» - задался вопросом он.

Ранее мы писали о том, что Отар Кушанашвили пообещал «похоронить» всех, кто сообщил о его госпитализации.