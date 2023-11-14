Режиссер Александр Митта еле говорит и находится в реанимации в тяжелом состоянии

Режиссер Александр Митта все еще находится в реанимации и с трудом разговаривает. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным источника, 90-летний народный артист находится в Боткинской больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. По их словам, после прибытия в стены медучреждения состояние кинорежиссера как не ухудшилось, так и не улучшилось, оно стабильно.

Также появилась информация о том, что Митта после перенесенного инсульта с трудом может говорить. Он общается только с помощью слов «да» или «нет».

О госпитализации звезды стало известно 12 ноября. По данным Пятого канала, сын режиссера вызвал скорую помощь, так как его отец начал задыхаться.

Напомним, что в марте этого года режиссер переболел ковидом. Летом его внезапно госпитализировали. На КТ головного мозга у Александра Митты обнаружили кисты и признаки атеросклероза.

Ранее мы писали о том, как сейчас живет пропавший с экранов Александр Збруев. Год назад появились слухи о смерти артиста, а после сообщалось о его проблемах со здоровьем. Звезде пришлось выйти на связь с поклонниками и опровергнуть страшную информацию.