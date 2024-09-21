НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 сентября 2024, 17:59
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Стала жертвой своих же заявлений по долгам: у экс-жены вратаря ПСЖ Матвея Сафонова изъяли Mercedes

У бывшей жены вратаря ПСЖ Матвея Сафонова изъяли Mercedes по дороге в Москву.
Стала жертвой своих же заявлений по долгам: у экс-жены вратаря ПСЖ Матвея Сафонова изъяли Mercedes

© Kashaev Pavel/East News

Сотрудники ГИБДД изъяли у бывшей жены вратаря сборной России и французского ПСЖ Матвея Сафонова автомобиль Mercedes, когда она ехала из Краснодара в Москву. Анастасия Казачек стала жертвой своих же заявлений по алиментам.

Как пишет Telegram-канал Baza, автомобиль оказался оформлен на Сафонова и был в розыске у приставов, так как на футболисте висит многомиллионный долг по алиментам.

Машину выявила на дороге система «Поток», после чего Казачек была остановлена. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

7 июня стало известно, что Сафонов должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. 14 июня футболист подписал контракт с французским клубом ПСЖ и улетел из России.

Ранее Казачек подала на Сафонова в суд из-за отказа спортсмена платить за элитный детский садик в Краснодаре 1,7 млн рублей. При этом голкипер купил дочери квартиру, сделал там ремонт, а затем стал переводить деньги на ежемесячное проживание. Однако матери ребенка этого показалось недостаточно.

При этом известно, что вратарь ПСЖ Матвей Сафонов почти год безуспешно пытается увидеться с дочерью. Спортсмен регулярно обращается к бывшей супруге с просьбой устроить встречу с ребенком, но та игнорирует его.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Анна Воробьева
Теги:
футболист
алименты
развод
конфликт
автомобиль