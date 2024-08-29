Потребовала 1,7 млн рублей на детский садик: что стало причиной разбирательства между Сафоновым и экс-супругой

Причиной, по которой бывшая жена футболиста ПСЖ Матвея Сафонова подала на него в суд, стал отказ спортсмена платить за элитный детский садик в Краснодаре 1,7 млн рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным СМИ, сначала голкипер купил дочери квартиру, сделал там ремонт, а затем стал переводить деньги на ежемесячное проживание. Однако матери ребенка этого показалось недостаточно и она потребовала, чтобы бывший супруг платил еще за элитный садик в Краснодаре.

Через некоторое время футболист заподозрил неладное, а потом ему стало известно, что дочь туда не ходила. Тогда Сафонов подал на бывшую супругу в суд, куда та не явилась якобы из-за присмотра за тяжелобольным родственником.

Но на самом деле, по данным СМИ, женщина уехала отдыхать с подругами в Дубай. Мать девочки вообще планировала на полученные деньги поскорее перебраться из РФ в другую страну, так как не поддерживает политику государства.

Ранее сообщалось, что Матвею Сафонову грозит колония в случае непогашения долга по алиментам в 60 млн. Суд обязал голкипера выплатить указанную сумму.