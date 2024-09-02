Все сообщения и звонки остаются без ответа: вратарь ПСЖ Матвей Сафонов почти год пытается увидеться с дочерью

Футболист Матвей Сафонов активно судится с бывшей женой. Предметом их спора являются деньги и дочь. Если вопрос с выплатой алиментов удалось решить, то с наследницей спортсмен не может увидеться вот как уже почти год, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, Сафонов регулярно обращается к бывшей супруге с просьбой устроить встречу с ребенком, но не получает даже отказа. Женщина игнорирует послания и звонки экс-главы семейства.

На данный момент футболист хочет подписать мировое соглашение с матерью своего ребенка. Так, Сафонов хочет, чтобы дочь после достижения 10-летнего возраста сама выбрала, с кем хочет жить. Кроме того, Матвей желает путешествовать с дочерью и видеться с ней как по праздникам, так и в рабочие дни. А если вратарь вернется на ПМЖ в Россию, то хотел бы еще больше времени проводить с дочерью.

Ранее стало известно, что судебная тяжба между Сафоновым и экс-супругой началась из-за детсада за 1,7 млн. Спортсмен отказался платить за него, так как заподозрил бывшую жену в обмане.