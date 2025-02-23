«Стал разборчив в людях»: Глеб Калюжный сообщил о расставании с пиарщицей Иды Галич

Глеб Калюжный расстался со своей возлюбленной, которая была старше него на 10 лет. пиарщицей Иды Галич

Год назад появились новости о том, что актер находится в отношениях с Анной Титовой, работающей пиарщицей у Иды Галич. Тогда Калюжный впервые появился с Анной на мероприятии, посвященном старту нового сезона стриминговой платформы Wink: пара держалась за руки и ходила везде в обнимку.

Однако сейчас уже говорят о расставании пары. Кроме того, во время общения с журналистами на одной из премьер фильма Глеб публично заявил, что его сердце снова свободно, но причину расставания артист раскрывать не стал.

«Я вот уже несколько месяцев не нахожусь в отношениях. Обойдусь без подробностей. Не люблю выносить личное на публику. Хочу сказать лишь, что благодарен за пройденный вместе отрезок жизни. Я стал более разборчив в людях», — признался актер в беседе с изданием StarHit.

Ранее мы писали о том, что блогерша Карина Кросс рассталась с возлюбленным после трех лет отношений.

Также сообщалось, что Люся Чеботина намекнула на расставание с бойфрендом.