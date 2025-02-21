Блогерша Карина Кросс рассталась с возлюбленным после трех лет отношений

Блогерша Карина Кросс рассталась с возлюбленным Дмитрием Разваровым. Звезды социальных сетей были вместе три года.

В личном блоге 32-летняя Карина опубликовала видео с Дмитрием, в котором собрала все радостные моменты их совместной жизни. Оказалось, что таким образом она решила попрощаться с бойфрендом и сообщить поклонникам об их разрыве.

Причину расставания Кросс раскрывать не стала, но дала понять, что они разошлись без скандалов.

«Спасибо тебе за все. Я была счастлива», - написала Карина.

Отметим, что это были первые длительные отношения блогерши после развода. Первое время она не рассказывала поклонникам о романе с Разваровым, но в 2023 году впервые вышла вместе с ним в свет и подтвердила — они влюблены друг в друга. Теперь пользователи гадают, что могло послужить причиной расставания.

До Дмитрия Карина была вместе Евгением Ершовым. За него она даже вышла замуж, но подробностями брака не делилась.

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