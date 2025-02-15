«Бриллианты покупаю себе сама»: Люся Чеботина намекнула на расставание с бойфрендом

Люся Чеботина намекнула на расставание с бойфрендом.

В День всех влюбленных артистка пожаловалась, что она сама себе покупает дорогие подарки в виде бриллиантов. По словам Люсе, ей бы хотелось найти человека, который любил бы ее и радовал подарками.

«Вы знаете, что самое обидное? Что все свои бриллианты я покупаю себе сама. Поэтому хочется уже, чтобы кто-то пришел уже и сказал: "Вот, любовь моя, бриллиантовое колье тебе". А я такая: "Ну что ты, не стоило, спасибочки!"» — пожаловалась певица.

Также Чеботина вспомнила о том, какие самые лучшие подарки получала. Артистка призналась, что самое главное — это эмоции, которые приносят сюрпризы, так как в жизни нет ничего важнее воспоминаний.

«Разные щедрые подарки были, но самый дорогой — это время, потому что так или иначе подарки теряются, портятся, а вот воспоминания остаются на всю жизнь. Поэтому нет ничего лучше, чем подарок, который оставляет за собой какие-то прекрасные воспоминания, как, например, домашняя оранжерея», — размышляла Чеботина в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Напомним, что еще летом прошлого года появились слухи о романе Люси Чеботиной с экс-футболистом «Ростова» и «Динамо» Матиасом Норманном. Тогда певица публиковала в личном блоге кадры, на которых она была запечатлена с ним во время отдыха за рубежом.

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