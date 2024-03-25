«Стал нашим всеобщим любимчиком»: у 85-летнего Збруева родился первый внук

85-летний актер Александр Збруев впервые стал дедушкой. Как сообщает «Экспресс газета», в звездной семье родился мальчик, которого назвали Львом.

Напомним, что у Збруева есть две дочери – 56-летняя Наталья и 31-летняя Татьяна. Младшая дочь родилась во время романа актера с коллегой по «Ленкому» Еленой Шаниной. Она пошла по стопам родителей, но не спешила стать матерью.

Несколько лет назад девушка связала себя узами брака с менеджером Александром Заикиным. Новость о рождении первенца сразу облетела друзей и соцсети. Пару поздравляют с пополнением, а Елена Шанина делится своей радостью.

«Левочка тут же стал нашим всеобщим любимчиком», – рассказала она.

Сам Збруев пока не высказался о рождении первого внука.

О старшей дочери артиста известно не так много. Наталья родилась в браке мужчины с Людмилой Савельевой, сыгравшей Наташу Ростову в фильме «Война и мир» Сергея Бондарчука. Наследнице актера 56 лет, но она не работает из-за серьезных проблем со здоровьем. Детей у нее тоже нет.

Ранее мы писали о том, что актриса Екатерина Волкова стала бабушкой во второй раз. Ребенок появился у старшей дочери актрисы Валерии. Женщина стала матерью во второй раз, она также воспитывает двухлетнего сына Тимофея.

Кроме того, стало известно о том, что певица Варвара (настоящее имя Алена Сусова) заявила о неготовности быть бабушкой для своих внуков. Она призналась, что постоянно торопится и куда-то спешит, поэтому классической бабушкой она быть не сможет.