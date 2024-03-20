Радостное событие: звезда «Скорой помощи» рассказала о пополнении в семье

Звезда сериала «Скорая помощь», актриса Екатерина Волкова стала бабушкой во второй раз. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

«Ура! Родился новый человек. Второй мой внук», — рассказала артистка.

Ребенок появился у старшей дочери актрисы Валерии. Женщина стала матерью во второй раз, она также воспитывает двухлетнего сына Тимофея.

Звезда «Скорой помощи» присутствовала на первых родах дочери, позднее Волкова заявляла в соцсетях, что это был непростой опыт. Она «ревела от переполняющей нежности», когда впервые взглянула на внука, перерезала пуповину и взяла его на руки.

Стоит отметить, что сама Волкова также воспитывает двух от детей писателя Эдуарда Лимонова: Богдана и 15-летнюю Александру. Для артистки это был третий брак. После расставания знаменитостям удалось сохранить хорошие отношения вплоть до смерти писателя в 2020 году.

Ранее 50-летняя Екатерина Волкова поделилась своим отношением к возрасту.