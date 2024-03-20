Имеющая двух внуков Варвара рассказала о неготовности быть для них бабушкой

Российская певица Варвара (настоящее имя Алена Сусова) рассказала о неготовности быть бабушкой для своих внуков. Об этом пишет «Леди Mail».

«Я как не была готова ею быть, так и до сих пор не готова. У меня постоянно дела, я вечно куда-то бегу. В общем, далека от образа классической бабушки, вяжущей носки, сидя в кресле-качалке. Но при любой возможности, конечно, стараюсь вырваться к внукам», — поделилась 50-летняя артистка.

Знаменитость также рассказала о своих внуках. Так, восьмилетнего Артемия певица назвала «умным мальчиком» и отметила, что ему хорошо дается математика. Варвара также похвалила трехлетнюю внучку Олю, которая несмотря на столь юный возраст уже знает русский алфавит и решает математические задачки.

Напомним, впервые Варвара вышла замуж в юности. Она родила сына Ярослава, однако брак с отцом ребенка Михаилом Федосеевым вскоре распался.

Позднее исполнительница вышла замуж за бизнесмена Михаила Сусова. К моменту их знакомства Михаил тоже успел пережить развод, от первого брака у него остались двое сыновей — Василий и Сергей. Через некоторое время звезда подарила новому избраннику долгожданную дочь, которую назвали Варварой.

Ранее мы писали, что звезда «Скорой помощи» Екатерина Волкова стала бабушкой во второй раз.