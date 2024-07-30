«Сразу заиграл»: как Пугачева помогла Расторгуеву и группе «Любэ» всего одной вещью

Певица Алла Пугачева приложила руку к популярности группы «Любэ», солистом которой является Николай Расторгуев. По информации PROZVEZD, именно она помогла музыкантам уйти от имиджа «люберецких ребят», и решила переодеть их в военную форму.

Члены федерации «АЛЛАМАНИЯ» поделились историями из жизни исполнительницы хита «Миллион алых роз». Так, оказалось, что она помогла многим звездам шоу-бизнеса, которые только начинали свой путь. Кому-то она давала мастер-классы, кого-то возила с собой на концерты, отдавала песни. А коллективу «Любэ» помогла обрести стиль.

«Николаю Расторгуеву с группой долго не удавалось уйти от имиджа люберецких ребят. В 1989 году Алла пригласила коллектив на свои «Рождественские встречи», и на репетиции решила переодеть «Любэ» в военную форму. Коллектив сразу заиграл другими красками. И до сих пор играет!» – говорится в сообщении.

Как-то в дом к Алле Борисовне пришел аранжировщик и бывший боксер Сергей Челобанов. Артистка сразу обратила внимание на ботинки мужчины – из-за изношенности они были перекрашены в белый цвет. Это ужаснуло певицу, но она не стала говорить об этом, а просто помогла. В итоге появилась группа Н–Band.

«За первую песню «Сенкью вери мач», которую Челобанов сделал для Пугачевой, аранжировщик получил гонорар в виде ботинок ручной работы, заказанных Аллой Борисовной», – отмечает источник.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева снялась с Данилой Козловским после его спектакля в Юрмале. Они улыбались и обнимались на кадре.

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