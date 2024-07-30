«Она будет и дальше двигать ее»: продюсер объяснил покровительство Пугачевой над Сердючкой

Продюсер Дворцов заявил, что Алла Пугачева будет продвигать Сердючку в Европе. Об этом стало известно «Страстям».

На днях Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, заявил, что Алла Пугачева спасла его карьеру в 2007 году после выступления на «Евровидении» с песней «Dancing Lasha Tumbai». По словам певца, Пугачева без его просьб ходила по высоким кабинетам, чтобы Данилко вновь пустили на российскую сцену.

Как рассказал «Страстям» продюсер Сергей Дворцов, ничего удивительного в том, что певица вступилась за коллегу нет, ведь в те времена Пугачева действительно имела огромное влияние.

«Она была авторитетом российского шоу-бизнеса. И на сегодняшний день она им остается. Пугачева могла перекрыть кислород многим и дала дорогу также многим. Поэтому в том, о чем говорит Сердючка, я даже не удивлен», — заявил он.

По словам Дворцова, сейчас Пугачева налаживает свое влияние за границей, куда она переехала в 2022 году.

«Она собирает вокруг себя некий шабаш, дабы повелевать ими там. Если Алла Борисовна захочет, она своей легкой рукой будет дальше двигать Сердючку там, где она сейчас находится — её хиты, выступления именно там, в Европе», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Верка Сердючка объяснила русскую речь на фестивале Вайкуле незнанием латышского.