«Праздник души и таланта»: Пугачева снялась с Козловским после спектакля в Юрмале

Певица Алла Пугачева снялась с актером Данилой Козловским после спектакля в Юрмале. Она позировала рядом с мужчиной и выбрала для выхода в свет наряд в его стиле – с пиджаком и галстуком.

Исполнительница хита «Миллион алых роз» посвятила редкую публикацию в соцсетях Козловскому. На снимке они стояли рядом и улыбались. Алла Борисовна была в обтягивающих фигуру брюках, в белой рубашке с черным галстуком и в пиджаке, напоминающим куртку-косуху. Данила не изменял своему строгому стилю, примерив черный костюм с галстуком. Он широко улыбался рядом с артисткой.