«Сразу почувствуете прилив сил»: Кологривый раскрыл, как поднять себе настроение

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый поделился эффективным способом быстро поднять себе настроение. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Отбросьте прочь плохое настроение. Займитесь спортом, как ваш покорный слуга. Сразу почувствуете прилив сил. Сделайте зарядку, облейтесь холодной водой, включите хорошую музыку, посмотрите какую-нибудь комедию, если у вас плохое настроение. <…> Поцелуйте кого-нибудь, обнимите, погладьте в конце концов: кота, питомца какого-нибудь...» — поделился Кологривый.

Артист также посоветовал поклонникам в случае плохого настроения вспомнить известную русскую поговорку.

«Вспомните замечательную русскую поговорку: притворись — привыкнешь. Притворись, что у тебя хорошее настроение, привыкнешь через 5 минут», — заключил он.

Ранее актер Владимир Сычев выразил опасение, что Кологривый повторит судьбу Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ).

Также актриса Юлия Такшина рассказала, что мечтает стать многодетной мамой.