Актриса Юлия Такшина заявила, что мечтает стать многодетной мамой. Об этом она рассказала порталу Prozvezd.

Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина воспитывает двух сыновей. Брак с мужем Григорием Антипенко просуществовал всего два года, но это не мешает отцу принимать участие в воспитании детей.

«У нас очень большое взаимоуважение в семье. Такого, чтобы для детей была главнее мама или отец, — нет. Мы всегда стремились к тому, чтобы быть на равных», — рассказала она.

Такшина добавила, что старший сын раздумывает над тем, чтобы пойти по стопам знаменитой матери.

«Им интересна театральная жизнь. Если посчитают, что это должно стать делом их жизни, я — поддержу», — заявила актриса.

Юлия также ответила на вопрос журналистов о том, хочет ли она еще одного ребенка — девочку.

«Я была бы только рада», — рассказала она.

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