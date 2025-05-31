«Сразу минус 10 килограммов»: Лиза Моряк раскрыла секрет похудения после рождения второго ребенка

Лиза Моряк раскрыла секрет похудения после рождения второго ребенка.

Недавно актриса стала мамой во второй раз. Она родила от Сарика Андреасяна дочь, которую назвали Шарлиз.

Лиза активно ведет социальные сети, где рассказывает поклонникам о жизни после родов. На этот раз актриса коснулась темы похудения. По словам Моряк, сразу после выписки из роддома она начала приводить фигуру в порядок, так как во время беременности значительно прибавила в весе.

«С Элизабет я набрала 20 кг! И вообще была колобком! Во второй раз я набрала примерно так же, но колобком себя не ощутила», — раскрыла Лиза.

Однако Моряк подчеркнула, что у нее нет никаких трудностей с похудением, ведь ей легко удается сбрасывать лишний вес.

«Из роддома выхожу — сразу минус 10 килограммов, потом уходит вода, спадают отеки. — Пока четко не слежу за питанием, ушло еще 2 кило. Но нужно чтобы ушло еще 8, чтобы дойти до моего привычного веса», — призналась Моряк.

Также актриса вспомнила, что из-за первой беременности похудеть было трудно. После рождения в феврале 2023 года Элизабет супруге Андреасяна пришлось много времени потратить на то, чтобы прийти в форму.

Ранее мы писали о том, что двухлетняя дочь Андреасяна и Моряк появилась на прогулке с сумкой за 200 тысяч.

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