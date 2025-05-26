«По ее лицу прошлись граблями»: Дана Борисова ответила Лопыревой на критику препарата для похудения

Телеведущая Дана Борисова резко ответила Виктории Лопыревой на критику популярного препарата для похудения. Она назвала внешность модели переделанной. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Лопырева на днях заявила, что с препаратом «Оземпик» действительно можно похудеть, но многие знаменитости стали выглядеть хуже – потеряли свежесть кожи и молодость.

Борисова, похудевшая на 12 кг с помощью этого средства, решила поспорить с моделью.

«Господи, только Лопыревой с ее натянутым лицом со всех сторон рассказывать, кто как выглядит и у кого какой цвет кожи. Вы возьмите ее фотки в молодости и сейчас — два разных человека. Она поменяла в себе абсолютно все. Кажется, что по ее лицу прошлись граблями, оно вспаханное какое-то. Короче, точно не ей бросаться камнями», — считает телеведущая.

У Даны был опыт использования данного препарата, и она не стала скрывать, что у него есть побочные действия. Она выделила временные проблемы со зрением и тошноту.

«Но никого из тех, кто пользовался препаратом, я не видела с изможденным лицом или тусклым взглядом. Лопыревой показалось. Она так глаза свои натянула, что у нее, видимо, галлюцинации», — добавила Борисова.

В завершение звезда пожелала коллеге больше просветления и доброты в высказываниях.

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