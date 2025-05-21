Двухлетняя дочь Андреасяна и Моряк появилась на прогулке с сумкой за 200 тысяч

Дочь режиссера Сарика Андреасяна и актрисы Лизы Моряк Элизабет вышла на прогулку с брендовой сумкой. Цена аксессуара на официальном сайте составляет 200 тыс. рублей.

Об этом сообщает Леди Mail.

Издание отмечает, что двухлетняя девочка была на прогулке с мамой. Она оделась в черные брюки и полосатый свитер. Из аксессуаров у ребенка была сумка Gucci – она имела характерный принт.

10 мая режиссер и актриса стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь, ее назвали Шарлиз.

У Андреасяна есть два сына от прошлой супруги. Он семь лет состоял в браке и тяжело переживал расставание. В 2022 году женился на актрисе.

Моряк не раз упрекали в браке по расчету. Актриса утверждала, что познакомилась с Сариком, когда режиссер был в долгах, а не на взлете карьеры.