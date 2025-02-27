Настю Ивлееву обязали выплатить 1,4 млн рублей из-за неудачного бизнеса. Об этом сообщает Kp.ru.

Блогерша Настя Ивлеева, открывшая бизнес по производству газировки и снеков, в конце 2024 года столкнулась с иском от ООО «Вильд Россия». Из-за некоего экономического спора компания требовала взыскать с Ивлеевой 1,4 миллиона рублей. При этом журналистам неизвестно, что стало причиной иска.

Выяснилось, что арбитражный суд Москвы несколько дней назад удовлетворил иск ООО «Вильд Россия» к компании блогерши. Теперь она обязана выплатить 1,4 миллиона рублей.

Интересно, что та же фирма сейчас судится с другим блогером, который начал производство своих снеков — Владом А4. С него требуют взыскать почти 30 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Настя Ивлеева удивила поклонников сменой имиджа.