Товар пылится на складах: бизнес Егора Крида по продаже косметики терпит крах

Певец Егор Крид решил попробовать свои силы в бьюти-бизнесе и прогадал. По данным сервиса SellerStats, покупателей на косметику от артиста практически нет, и за последнее время доходы его предприятия упали на 70%.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, самый относительно прибыльный период для компании был в новогодние праздники. Тогда на маркетплейсах оформляли по 1000 заказов в день. Но уже в январе спрос резко упал. Сейчас товар пылится на складах, так как в день поступают не более 150 запросов на косметику со всей России. И суммы небольшие – заказ обходится примерно в 1000 рублей.

Отмечается, что за последний месяц выручка с продаж составила восемь миллионов рублей. Однако если вычесть все расходы, то чистая прибыль совсем небольшая.

К слову, производство косметики довольно популярно среди знаменитостей, но далеко не всем удается пробиться на рынок из-за большой конкуренции. Например, модель Анастасия Решетова не так давно ликвидировала свой бренд «Багира косметик».

Ранее Егор Крид стал мемом в Сети из-за показного брутализма.