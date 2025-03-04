«Сразу домой к маме»: Клава Кока объяснила, какие мужчины ей не подходят

Певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, заявила, что ненавидит беспорядок, поэтому не сможет жить с неопрятным партнером. Исполнительница хита «Покинула чат» подчеркнула, что ей нравятся хозяйственные мужчины.

«Если мужчина не научился мыть за собой посуду и заправлять кровать, не раскидывать вещи — сразу домой к маме на перевоспитание. У меня дома порядок, я ненавижу грязь, недельные скопления вещей, капли на зеркале и все такое», — разоткровенничалась 28-летняя Кока.

Певица также заверила, что не собирается «бегать с тряпками» и убирать за другим человеком. По мнению Клавы, партнеры в отношениях должны стараться быть лучше.

Ранее экс-возлюбленный Клавы Коки попытался напомнить ей о себе и привлечь внимание. Блогер Александр Поверин поинтересовался в соцсетях, чем она занимается поздним вечером, однако ответа так и не дождался.

Также Клава Кока заявляла, что ее сердце свободно, и она не хочет ходить на свидания. Артистка призналась, что решила пожить для себя, заняться работой, но почему-то «пацаны буквально липнут».