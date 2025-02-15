Получила букет белых роз: экс-возлюбленный Клавы Коки намекнул на примирение

Экс-возлюбленный Клавы Коки попытался напомнить ей о себе и привлечь внимание.

В День всех влюбленных Александр Поверин прокомментировал публикацию Клавы Коки: девушка поделилась в личном блоге селфи, и уточнила, что этот праздник не для нее и что она ждет День самовлюбленных.

Под данным постом блогер решил поинтересоваться у девушки, чем она занимается поздним вечером и спросил: «Спишь?». Однако ответа от бывшей возлюбленной он так и не дождался.

После чего, спустя какое-то время, Клава Кока поделилась с поклонниками, что в честь праздника получила огромный букет белых роз. Артистка показала подписчикам цветы и подчеркнула, что имя поклонника раскрывать не станет: «Даже не спрашивайте от кого».

Фанаты Клавы заподозрили, что певица получила букет от своего бывшего парня Поверина, который интересовался, чем она занимается в такое позднее время.

Напомним, что Клава Кока и Александр Поверин познакомились во время съемок шоу «Сердце Клавы», где блогер одержал победу, а после чего начал встречаться с артисткой. Но не все поклонники поверили в искренность чувств звездной пары. Спустя год отношений певица публично заявила о решении разорвать отношения с Александром.

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