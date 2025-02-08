«Пацаны липнут ко мне»: Клава Кока объяснила, почему не ходит на свидания после расставания

Клава Кока заявила, что ее сердце свободно и она не хочет ходить на свидания. Об этом стало известно «Страстям».

Певица Клава Кока появилась на 25-летии Love Radio. Знаменитость выступит сегодня на Big Love Show 2025. Перед концертом она рассказала, что после расставания с Александром Повериным не спешит искать вторую половинку.

«Мое сердце свободно. Я решила в какой-то момент пожить для себя, заняться своей работой, своими делами, собой. И почему-то пацаны буквально липнут ко мне. Я не знаю, что с этим делать. Это очень интересный период, но пока что я не хочу [ходить на свидания, — прим. ред.]», — рассказала она.

Напомним, Клава Кока начала встречаться с Александром Повериным после его победы в шоу «Сердце Клавы». Спустя год и четыре месяца отношений пара рассталась.