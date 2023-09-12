Сравнили с куклой: певица Глюкоза продемонстрировала фигуру в купальнике

37-летняя певица Глюкоза порадовала поклонников свежими кадрами на фоне бассейна. Артистка снялась в слитном красно-синем купальнике с вырезами на груди и животе.

Подписчики Глюкозы засыпали исполнительницу комплиментами.

«Очень сексуальная», «Наташа – ты красотка», «Просто бомба», «Королева», «Похожа на Барби», – отмечают пользователи Сети.

Певица счастлива в браке с предпринимателем Александром Чистяковым с 2006 года. Глюкоза подарила супругу двоих детей: Лидию и Веру.

Старшая дочь артистки недавно заявила, что больше не хочет жить с родителями. Несмотря на то, что в 16 лет девушка уже зарабатывает деньги и строит музыкальную карьеру, она считает себя обузой для семьи.

Ранее мы писали, что 47-летняя балерина Анастасия Волочкова засветила нового возлюбленного. Она выложила в соцсетях фотографию с отражением избранника и роскошным букетом белых роз.