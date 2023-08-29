«Начинаю чувствовать себя обузой для семьи»: дочь Глюкозы больше не хочет жить с родителями

Дочь певицы Глюкозы, 16-летняя Рей рассказала, что собирается съехать из родительского дома через год или два. Девушка назвала себя обузой для семьи. Об этом сообщает Газета.Ru.

Звездная наследница тоже увлекается творчеством и уже выступает на сцене. Она призналась, что в 17-18 лет собирается уехать от родителей, потому что мечтает о свободе. Кроме того, ей не нравится жизнь в загородном доме из-за слишком долгой дороги до города.

Рей пояснила, что взрослые полностью ее поддерживают, а мама говорит, что «родители и дети должны жить отдельно. Папа тоже не против такого решения дочери. При этом родители хотят учить и направлять девочку.

«Я уже тоже хочу в свободное плавание, потому что начинаю чувствовать себя обузой для семьи. Хочу свой угол», – поделилась дочь Глюкозы.

Напомним, что Рей – это творческий псевдоним Лидии Чистяковой. Она пошла по стопам матери и уже зарабатывает на корпоративах. У нее есть также младшая сестра Вера, которая тоже хочет заниматься творчеством. Правда, она больше склоняется к актерскому ремеслу.

Ранее певица Глюкоза рассказала, как муж чуть не разрушил ее карьеру в кино из-за ревности. Блондинка рассказала, что в свое время супруг был против ее карьеры в кино. Когда известный режиссер предложил Наталье (настоящее имя певицы) работу, то избранник запретил ей соглашаться. Все это было из-за ревности.