47-летняя Анастасия Волочкова засветила нового ухажера

У Анастасии Волочковой появился таинственный поклонник. Балерина не раскрывает личность возлюбленного, но активно делится фотографиями с подарками от него в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В личной жизни Волочковой наконец-то наступила белая полоса: артистка ходит на свидания и получает цветы. Недавно она выложила снимок с роскошным букетом белых роз, а потом и вовсе порадовала поклонников, показав отражение своего возлюбленного.

Только вот пара сфотографировалась напротив стеклянной двери, так что разглядеть лицо избранника балерины не представляется возможным. К тому же сама Анастасия подробности о новых отношениях не раскрывает.

А вот история любви другой популярной пары закончилась. Стало известно о расставании Вячеслава и Екатерины Малафеевых. Несмотря на развод, они остались хорошими друзьями и даже закатили грандиозную вечеринку в честь такого события.

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