Спустя годы правда раскрыта: что стало настоящей причиной развода Прилучного и Муцениеце

Павел Прилучный намекнул на настоящую причину развода с Агатой Муцениеце. Актер вспомнил о расставании в беседе с «7Дней.ru».

Развод Павла и Агаты стал громким событием, которое спустя годы до сих пор находится на слуху. В новом интервью актер намекнул, что в их браке не было того, на чем держится семья, — благодарности друг к другу и уважения. По словам знаменитости, из-за этого в отношениях происходят ссоры и кризисы.

«Уважение друг к другу должно быть обязательно. Когда его нет, приходят кризисы, ссоры и конфликты. Влюбленность проходит, остаются любовь и уважение. Когда ты понимаешь, сколько для тебя человек всего сделал, ты уважаешь его. Есть благодарность за те годы, которые ты провел с ним. Когда нет благодарности у обоих, тогда и случаются кризисы», — высказался артист.

Данное высказывание опубликовала в блоге и Зепюр Брутян, тем самым намекнув, что в их браке с Павлом нет проблем.

Ранее 29-летняя актриса Зепюр Брутян сообщила, что подхватила «ужасный вирус». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Павел Прилучный подал в суд на снижение алиментов на детей от Агаты Муцениеце.