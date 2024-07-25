«Спровоцировали остановку сердца»: Мария Шукшина заявила, что ее отца отравили

Актриса Мария Шукшина заявила, что ее отца-писателя отравили при помощи кофе. Об этом сообщает aif.ru.

По воспоминаниям Марии, Василий Шукшин был близок с Сергеем Бондарчуком. После смерти писателя Бондарчук отказался от кофе. Он считал, что приятеля отравили. Более того, многие актеры также придерживаются мнения, что Шукшин умер не своей смертью.

«Версию про то, что отец не своей смертью умер, я и раньше слышала. Актёры, которых уже нет на свете – Георгий Бурков, Николай Губенко, – такое обсуждали. Они считали, что у отца каким-то образом спровоцировали остановку сердца. А вот кофе – это была новая подробность», — высказалась актриса.

Шукшина считает, что в Советском Союзе не нужен был писатель, поднимающий тему «сильного русского народа». По словам актрисы, Шукшин был «измотан бесконечными боями» с чиновниками.

Ранее Мария Шукшина отказалась отдавать права на произведения отца Лидии Шукшиной. Подробности читайте в этой новости.

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