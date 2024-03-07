«Спокойно отношусь»: Марина Федункив высказалась о празднике 8 Марта

Российская актриса Марина Федункив поделилась мнением о празднике 8 Марта. Ее слова приводит aif.ru.

Как призналась артистка, данный праздник не вызывает у нее больших эмоций. Она отметила, что внимание и забота гораздо важнее слов и внешних проявлений любви.

«Да как-то спокойно к этому дню отношусь. <…> Я не воздушный человечек, знаете, такой, чтобы умиляться: «Ах, это мне букетик?! Это мне валентинка?! Ах! Ох!» Я скорее прагматичный человек. Лучше зайди по дороге домой и купи то, что мне сейчас надо. <…> Мне поступки важнее, вот, как я скажу», - поделилась Федункив.

Напомним, наибольшую известность Марине Федункив принесла роль мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны», а также участие в телешоу Comedy Woman. Всего на счету артистки более 25 кинопроектов, включая «Деффчонок», «Выпускной», «Бабушек легкого поведения» и «Кубу».

Ранее балерина Анастасия Волочкова призналась, что не воспринимает 8 Марта как особенный день.

Также певица Татьяна Буланова заявила, что не празднует 8 Марта из-за дня рождения.