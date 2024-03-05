Анастасия Волочкова рассказала, что не празднует 8 Марта
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48-летняя балерина Анастасия Волочкова поделилась мнением о праздновании Международного женского дня. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.
Как призналась танцовщица, она не воспринимает 8 Марта как особенный день. По ее словам, она привыкла получать цветы от поклонников без какого-либо повода.
«Поэтому 8 Марта я не праздную, его празднуют мои мужчины и одаривают меня цветами и подарками», — заявила Волочкова.
Балерина уточнила, что праздник в ее жизни случается каждый день. При этом если ей его не создают, то звезда создает его сама.
Ранее певец Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о романтических отношениях с Анастасией Волочковой.
Также Волочкова назвала имя мужчины, который стал ее главной любовью. Танцовщица призналась, что ее главным избранником являлся миллиардер Сулейман Керимов.