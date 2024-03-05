«Трепетного отношения никогда не было»: Татьяна Буланова рассказала, почему не отмечает 8 Марта

Приближается 8 Марта — день, когда все женщины принимают поздравления и знаки внимания. Однако не все знаменитости отмечают этот праздник. Певица Татьяна Буланова в интервью Teleprogramma.pro призналась, что не празднует 8 Марта.

По словам артистки, из-за того, что у нее 6 марта день рождения, она не отмечает Международный женский день.

«Наверное, это связано с тем, что у меня день рождения 6 марта, поэтому этот праздник всю жизнь нивелировался на фоне более главного для меня праздника. Честно говоря, какого-то трепетного отношения к этому празднику у меня никогда не было», — поделилась Татьяна Буланова.

Примечательно, что 8 марта для певицы особенный день, поскольку в этот день в 2007 году родился ее младший сын Никита.

Напомним, в 2023 году Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева.

Первым супругом певицы был продюсер Николай Тагрин. У пары есть 30-летний сын Александр. Затем Татьяна Буланова вышла замуж за футболиста Владислава Радимова. У бывших супругов есть 16-летний сын Никита.

Ранее сообщалось о том, что Татьяну Буланову предупреждали о неудачном втором браке с Владиславом Радимовым. Артистка призналась, что ее знакомая с экстрасенсорными способностями предсказывала, что брак не продлится долго.