«Спланированные действия»: Долина прокомментировала скандал с московской квартирой

Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой украинских мошенников. Певица прокомментировала скандал с недвижимостью в соцсети.

По словам певицы, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Артистку признали потерпевшей, а на ее квартиру в Москве наложили арест.

Также знаменитость подтвердила факт взлома соцсетей. 13 августа мошенники взломали ее аккаунт и написали пост с поддержкой армии Украины. Долина заявила, что в их публикации «нет ни одного слова правды».

«В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. В интересах предварительного расследования каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу», — заявила знаменитость.

Ранее сообщалось, что в московскую квартиру Ларисы Долиной пытаются попасть новые собственники. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что продюсер Ларисы Долиной назвал скандал с ее квартирой «серьезной ситуацией».