В московскую квартиру Ларисы Долиной пытаются попасть новые собственники. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, певица напугана из-за ситуации с квартирой. Ей запретили отвечать на звонки с незнакомых номеров, чтобы исключить контакты с мошенниками. Также Долина не связывалась с новыми владельцами квартиры. На данный момент она общается только со следователями.

Напомним, что артистка стала жертвой мошенников. Она продала свою квартиру и отдала все средства злоумышленникам. Также утром 13 августа в недвижимость пытались проникнуть первые владельцы квартиры.

Как сообщает Telegram-канал Baza, злоумышленники завладели и соцсетями Долиной. В ее блоге появились посты о продаже квартиры за 112 млн и поддержке армии Украины. Через некоторое время публикации были удалены.

Ранее адвокат Сергей Жорин допустил, что Лариса Долина может лишиться квартиры и денег. Подробности читайте в этой новости.