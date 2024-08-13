«Ситуация серьезная»: продюсер Долиной отреагировал на скандал с ее квартирой

Продюсер Ларисы Долиной назвал скандал с ее квартирой «серьезной ситуацией». Об этом сообщает mk.ru.

По данным СМИ, Лариса Долина продала квартиру в Москве и перевела более 100 млн мошенникам. Кроме того, утром 13 августа неизвестные пытались проникнуть в ее недвижимость. Сергей Пудовкин, продюсер Долиной, сообщил, что ситуация находится на контроле у правоохранительных структур.

«Я могу сказать, что ситуация очень серьезная. Сейчас идут следственные действия», — высказался продюсер.

В беседе с «Абзацем» Сергей уточнил, что следователи пока не комментируют произошедшее.

«Этим делом занимаются следственные органы на высшем уровне. Они пока не давали никаких комментариев. Будем ждать», — заявил Пудовкин.

Ранее адвокат Сергей Жорин допустил, что Лариса Долина может лишиться квартиры и денег. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».