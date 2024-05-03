Спивающаяся экс-жена Ефремова заявила, что мечтает об алкоголе в день рождения

Спивающаяся экс-жена Михаила Ефремова заявила, что мечтает о бутылках вина в день рождения. Об этом сообщает Woman.ru.

3 мая Ксения Качалина отмечает день рождения. Бывшая жена Михаила находится в тяжелом положении: она перестала ухаживать за собой, домом, разорвала связи с близкими и пристрастилась к алкоголю. По словам Ксении, даже в день рождения ее единственные мечты связаны со спиртным.

«Я не хочу глобально. Мне нужна сим-карта, чтобы я могла звонить кому хочу. Недавно вот приобрела телефон сама, хороший телефон, теперь нужно сим-карту к нему. И две бутылки вина нужно, красного», — высказалась бывшая жена Михаила.

Как выяснилось, Качалина получает раз в несколько месяцев 5 тысяч рублей от Союза кинематографистов. Женщина считает, что она не нуждается в продуктах, поэтому все деньги тратит на «недорогое вино».

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