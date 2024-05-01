«Он умирает»: подруга Михаила Ефремова рассказала о его диагнозе

Подруга попавшего в тюрьму Михаила Ефремова рассказала о его состоянии. Татьяна Беркович напомнила о серьезном заболевании актера. Об этом сообщает StarHit.

Ресторатор Татьяна Беркович продолжила общаться с Михаилом Ефремовым даже после того, как его посадили в тюрьму. Женщина и люди из ее окружения поддерживают актера через знакомых, поскольку на данный момент у них нет возможности сделать это напрямую.

«Мы ему помогаем, потому что человек знает, что он виноват. Для него самое страшное наказание, я думаю, его собственное. И то, что было во время суда... Он настолько был растерян. И это такое стечение обстоятельств», – рассказывает она.

По словам Беркович, Ефремов не хотел сделать ничего плохого, а все произошедшее является чистой случайностью. Женщина выразила сочувствие своему другу и добавила, что прямо сейчас он находится в тяжелой ситуации из-за проблем со здоровьем.

«Он сидит уже три с половиной года, он умирает, у него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то, что он сделал», – подчеркнула Татьяна Беркович.

Напомним, в 2020 году Михаила Ефремова осудили за ДТП на Смоленской площади. Актер сел за руль, будучи пьяным, и насмерть сбил человека в центре Москвы.

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